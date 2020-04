José Juan Macías se resigna a no irse pronto a Europa por pandemia

Los sueños de José Juan Macías eran muy claros: ser campeón con Chivas y luego irse a Europa. El primero de ellos dependía de muchos factores y podía incluso no concretarse. La segunda de sus ilusiones estaba cerca, pues el joven delantero tiene acercamientos con algunos clubes desde hace tiempo. Pero ahora parece que tendrá que esperar.

El mundo se encuentra en cuarentena, debido a la pandemia de coronavirus (Covid-19). Las Ligas de todo el planeta están detenidas y las economías de los clubes son cada vez más frágiles, pues no generan ingresos. El panorama es poco halagador para este deporte a nivel global. Incluso, en algunos países se ha comenzado ya a decretar la finalización de sus torneos.

Ante ese escenario, hay poco que hacer. José Juan Macías estaba muy cerca de emigrar a España. Incluso, se decía que en junio, una vez concluido el Torneo Clausura 2020 de la Liga MX, podría dar el salto al Viejo Continente. La Real Sociedad de San Sebastián era el club más interesado. Pero la pandemia lo cambió todo. El delantero se resigna.

“La intención de ir a otro continente existe, aunque ahora todo está parado. Por el momento no puedo pensar en eso, no puedo soñar con ir a Europa porque la actualidad es otra. Me interesa solo estar en forma y mejorar físicamente para llegar bien a la reanudación del torneo en México”, explicó el joven delantero de Chivas.

En sus palabras ahora se soma la resignación. Por ahora, las fuerzas deben enfocarse en otra cosa y cuando el mundo recupere la normalidad perdida, podrá una vez más echar a andar el sueño. “Hay que verle lo positivo a esto: solo es una pausa por una razón específica. Por lo pronto, sigo trabajando para alcanzar ese sueño. Europa vendrá después, estoy seguro”, sentenció José Juan Macías.

Por el mismo camino

El atacante de Chivas es uno de los mejores prospectos que tiene el futbol mexicano. La pandemia ya afecta su carrera, pues le impedirá cumplir el sueño de ir a Europa en el tiempo que había proyectado. Sin embargo, no pierde la ilusión y lejos de frustrarse, pone buena cara a la situación para continuar por el mismo camino.

“He llevado una carrera corta, pero que está dando frutos. He hecho goles que nadie a mi edad había marcado, en cuanto a cantidad. Quiero seguir por el mismo camino porque no me fijo límites, ni quiero perder la disciplina que lleva al éxito”, concluyó “JJ” Macías.