Novedad en el Fifa 20: El Equipo de la Temporada hasta ahora

EA Sports se adapta a los difíciles momentos que corren, y por eso ha creado el Equipo de la Temporada hasta ahora.

Por sus siglas en inglés es conocido como TOTSSF (Team of the Season so far), y es una novedad generada por las suspensiones de los torneos.

Debido al coronavirus, casi todos los campeonatos del mundo fueron paralizados, incluso algunos cancelados.

El Fifa 20 decidió potenciar a los mejores jugadores de cada liga hasta este momento de la campaña.

Fifa 20 se repotencia

De acuerdo con el comunicado emitido por EA Sports, cada viernes habrá una plantilla única con algunos de los mejores futbolistas de la campaña.

Serán en total nueve plantillas adicionales, mientras que de torneos como el de China o la Major League Soccer utilizarán estadísticas del pasado año.

EA Sports también informó que los Desafíos de Creación de Plantillas regresan.

Estos contarán con artículos especiales para los jugadores que destacaron en equipos previos.

Top 10 de jugadores

Hasta ahora, Thiago Alcántara (Bayern, 93 general) es el Mejor jugador del TOTSSF de la comunidad.

Al hispano-brasileño le siguen los barcelonistas Sergio Busquets y Gerard Piqué, Joe Gomez (Liverpool) y Diego Godín (Inter).

Thibaut Courtois (Real Madrid) es sexto, Wilfried Zaha (Crystal Palace) es séptimo y Felipe Anderson (West Ham) es octavo).

Noveno y décimo lugar son de Casemiro (Real Madrid) y Fernandinho (Manchester City), respectivamente.

Consulta a todos los jugadores en este link.