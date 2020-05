WhatsApp: Por estas razones te pueden suspender la cuenta

Las personas que hacen uso de la aplicación WhatsApp, desconocen cuáles son las políticas de condiciones del servicio, y parte de ese desconocimiento es lo que puede influir en la suspensión de una cuenta.

La compañía perteneciente a Facebook, al igual que otras aplicaciones, sugiere a sus usuarios a no incumplir con las políticas internas establecidas dentro de la 'app', de caso contrario puede sancionar a la persona impidiéndole usar la plataforma.

¿Cuáles son esas condiciones?

Desde el blog de WhatsApp, explica cuáles son esos actos que pueden ameritar una suspensión de cuenta.

"Muchas personas nos han preguntado cómo pueden usar WhatsApp de manera responsable, y es por ello que hemos recopilado estos lineamientos para ayudar a garantizar que nuestros usuarios tengan una buena experiencia en WhatsApp. Todos los usuarios de WhatsApp, incluidas las entidades gubernamentales y los partidos y actores políticos, deben seguir estas normas al usar WhatsApp", indica en su sitio web.

Los actos que aumentan el riesgo de suspensión son:

Mensajes automáticos, masivos o no deseados:

La compañía sugiere que no se envíe mensajes masivos o automáticos ni utilizar marcado automático mediante la aplicación. WhatsApp utiliza tecnología de aprendizaje automático y reportes de usuarios para detectar y suspender cuentas que envíen mensajes no deseados. Esto incluye contactar repetidamente a usuarios que no deseen ser contactados.

Tampoco crear cuentas o grupos de forma automática o no autorizada, ni utilizar versiones modificadas de WhatsApp.

Uso excesivo de las listas de difusión

Los mensajes enviados en una lista de difusión solo los recibirán los destinatarios que tengan el número de teléfono guardado en la libreta de contactos de sus teléfonos. Sin embargo, el uso excesivo de las listas de difusión podría ocasionar que los usuarios reporten esos mensajes. "Si recibimos varios reportes de una cuenta, bloquearemos esa cuenta", indica WhatsApp.

Violación de las Condiciones del servicio:

Como recordatorio, las Condiciones del servicio prohíben, entre otras acciones, la publicación de material falso y el comportamiento ilegal, amenazante, intimidatorio, que incite al odio, u ofensivo en términos raciales o étnicos. Las Condiciones del servicio definen tu relación contractual con WhatsApp y prevalecerán en el caso de que existan discrepancias o conflictos con este documento.

Uso de aplicaciones no admitidas

Las aplicaciones como WhatsApp Plus, GB WhatsApp, o las que afirman ser capaces de mover los chats de WhatsApp de un teléfono a otro, son versiones alteradas de WhatsApp.

Estas aplicaciones no oficiales son desarrolladas por terceros y violan las Condiciones del servicio. WhatsApp no avala el uso de estas aplicaciones de terceros debido a que no es posible validar sus prácticas de seguridad, por lo tanto, al usarlas se asume un riesgo de suspensión de cuenta de manera temporal.