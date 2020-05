Electronic Arts supera previsiones de beneficios y adelantará el Fifa 21: estas son las razones

Luego de dar a conocer su estado financiero, Electronic Arts apunta que publicará 14 videojuegos, entre ellos el Fifa 21.

El resultado financiero del más reciente trimestre indica que los juegos se lanzarían entre julio y septiembre de 2020.

El trimestre finalizó el 31 de marzo.

Hasta los momentos, se desconocen las novedades para la nueva versión del tradicional juego de futbol virtual.

No solo es el Fifa 21

Además del Fifa 21, la división deportiva de EA adelantará Madden NFL 21, NHL 21 y un juego más que se anunciará próximamente.

Entre los 14 juegos, además de los ya mencionados, se encuentra la versión para Nintendo Switch de Burnout Paradise Remastered.

También Command & Conquer Remastered Collection y Medal of Honor: Above and Beyond.

El EA Play Live 2020 será el próximo evento de la compañía y se realizará el 12 de junio.

En ese evento se confirmarían todos los títulos que se desarrollarán.

Los beneficios de Electronic Arts

A pesar de la crisis del coronavirus, Electronic Arts superó las previsiones de los analistas en cuanto a los beneficios obtenidos en el cuarto trimestre del año.

Según explica el portal especializado Investing, EA presentó un beneficio por acción de 1,43$, además de una facturación de $1,21 B.

De acuerdo con los analistas consultados por el portal, se esperaba un beneficio por acción de 0,97$ e ingresos de $1,18 B.

En lo que va de 2020, la acción de Electronic Arts avanza al 11%.