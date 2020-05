Este es el equipo de Jamie Carragher en el FIFA 20, ¿podrías ganarle?

Jamie Carragher, leyenda del Liverpool, dio a conocer su equipo en el FIFA 20.

Es un conjunto lleno de estrellas y disponible por tiempo limitado.

Carragher, que jugó más de 700 partidos con los Reds y ganó la Champions de 2005, se unió a la fiesta del FUT.

El inglés no tiene dudas en que es imbatible, pero ¿coincides tú con él? Vamos a ver a quiénes tiene en su escuadra.

“Carra” sumó a Alisson en la portería, arquero brasileño del Liverpool con una valoración general de 97.

En la defensa se encuentran los jugadores de su club, Trent Alexander-Arnold (95) y Virgil Van Dijk (98).

Además se suma la leyenda del AC Milan, Franco Baresi (94).

La zaga de cuatro es compñetada por el jugador del Bayern Múnich, David Alaba (86).

En el mediocampo lo abre la figura del Manchester City, Kevin de Bruyne (99).

El belga es acompañado por Sergio Busquets (Barcelona, 93) y Thiago Alcántara (FC Bayern, 93).

El letal ataque del conjunto de Carragher tiene una leyenda de todos los tiempos, otra en actividad y una futura leyenda.

Try to best @Carra23's star-studded Featured Squad Battle in #FUT20. Available for a limited time #stayandplay pic.twitter.com/IG0U1x8q6Z

— EA SPORTS FIFA #stayandplay (@EASPORTSFIFA) May 7, 2020