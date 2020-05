FIFA 20: Un Kieran Trippier repotenciado ya está en el Ultimate Team

El inglés Kieran Trippier mejoró sus números en el FIFA 20 Ultimate Team, luego que EA Sports le diera una valoración mayor.

Lateral derecho del Atlético de Madrid, Trippier llegó a 90 de valoración general en el Team of the Season so far.

La carta del inglés se encuentra a través del SBC, Squad Building Challenge.

Las características del jugador

Destaca el siempre cumplidor carrilero por sus habilidades para dar pases.

Los centros y el efecto que lanza son de 97, mientras que cuenta con 93 en pases cortos y 90 en visión.

Además, Trippier tiene 94 de robo de balón y 91 en entradas, todo un lince al momento de la acción.

¿Qué se necesita para obtener a Kieran Trippier?

Para obtener la carta de Trippier debes cumplir con varios requisitos.

Si es desde Inglaterra, tener mínimo un jugador de ese país.

Además, contar mínimo con dos jugadores del Equipo de la semana (TOTW) o Momentos TOTW.

El valor de las estrellas de los equipos debe ser al menos de 85.

Y la química del equipo también tiene que ubicarse mínimo en 75.

En el caso de La Liga española, contar con al menos un jugador de la Liga, y otro del TOTW o Momentos del TOTW.

El valor de las estrellas mínimo es de 86 y la química del