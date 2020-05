FIFA 20: Presentado el TOTSSF de La Liga… ¿quiénes aparecen?

EA Sports presentó el Team of the Season so far de La Liga en el FIFA 20, conformado por 20 jugadores.

El “Equipo de la Temporada hasta ahora” estará disponible por tiempo limitado.

Su adelanto se debe a la suspensión de la temporada por el coronavirus.

¡Qué 👏 campaña 👏! ¡En lo que esperamos lo que sigue, celebremos al Equipo de la Temporada de @LaLiga! #TOTSSF #FUT20 pic.twitter.com/souaQoi0KB — EA SPORTS FIFA LATAM (@EASPORTSFutbol) May 8, 2020

Lo conforman cinco jugadores del FC Barcelona y cinco del Real Madrid.

Además están dos del Sevilla, dos del Villarreal, uno del Atlético y otro del Alavés.

También uno del Valencia, uno del Athletic, otro de la Real Sociedad y uno del Real Betis.

¿Quiénes son los integrantes del TOTSSF? Vamos a conocerlos.

Los mejores de la temporada en el FIFA 20

Por el Barcelona están Leo Messi (99), Luis Suárez (97), Antoine Griezmann (96), Marc Ter Stegen (95) y Frenkie De Jong (94).

El Real Madrid es representado por Raphael Varane (97), Karim Benzema (97), Sergio Ramos (96), Toni Kroos (96) y Dani Carvajal (94).

Sevilla cuenta con Diego Carlos (91) y Lucas Ocampos (88), mientras que Villarreal tiene a Santi Cazorla (94) y Gerard Moreno (93).

Por el Real Betis está Nabil Fekir (96), Jan Oblak (96) por el Atlético y Lucas Pérez por Alavés (88).

Yuri Berchiche por el Athletic Club (89), Martin Odegaard (92) por la Real Sociedad y Dani Parejo (93) del Valencia completan el plantel.