Chelsea presentó su camiseta retro para el FIFA 20

Chelsea se une a la onda retro en el FIFA 20, luego de presentar su uniforme local inspirado en los años 70.

Inicialmente lo hicieron Liverpool, Manchester City y PSG, y ahora es el turno de los Blues.

Los londinenses se apoyaron en jugadores como Tammy Abraham, Willian y Christian Pulisic para dar a conocer la equipación.

El uniforme de "Los Pensionados" pertenece a las temporadas 1975-1977, todo azul salvo el cuello y las mangas blancas.

Our retro 1975-77 home kit is now available to all Chelsea fans in @EASPORTSFIFA #FIFA20! 😍 pic.twitter.com/rYaxCImkXw

— Chelsea FC – #StayHomeSaveLives (@ChelseaFC) May 9, 2020