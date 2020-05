FIFA 20: ¿Vale la pena comprar a Ansu Fati, el joven atacante del Barcelona?

Ansu Fati es uno de los jugadores disponibles en el FIFA 20, y muchos se preguntan si vale la pena comprarlo.

El joven delantero del FC Barcelona ha sido la sensación de la temporada en La Liga.

Ahora apareció su tarjeta en el Team of The Season so far y todos quieren tenerlo.

Su valoración general en el FIFA 20 es de 89, y su zona es la del ataque por la izquierda.

Los beneficios de tener a Ansu Fati

En cuanto a los beneficios de tener a Ansu Fati, se encuentra su agilidad y su balance, que alcanza el 99 de valoración.

FIFA 20

También destaca por el salto, con 96, y el drible, con 92.

Su definición es mucho más que respetable, con 90, así como su pase corto, con la misma valoración.

En contra de su fichaje…

Sin embargo, entre los puntos negativos está su fortaleza, que apenas es de 62, y su visión de juego, que es de 79.

Tampoco destaca tanto en el posicionamiento, que es de 81, y en el stamina, que es de 84.

Por características es similar a jugadores como Marc Overmars (92 en la valoración general) y el brasileño Gabriel Martinelli (90).

¿Es bueno comprarlo en el FIFA 20?

En conclusión, vale la pena hacer un esfuerzo para fichar a Ansu Fati, un delantero que cualquiera querría tener.

Sus características son clave para darle mayor velocidad al ataque, y por un costo relativamente bajo.