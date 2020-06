Té de orégano: Descubre sus beneficios para la salud y usos

View this post on Instagram

Para qué sirve el té de orégano: propiedades curativas y beneficios El orégano es fuente de vitaminas como la A, C, E y K, además de ser rico en fibra y minerales como el hierro, magnesio y potasio. Además, también contiene ácido fólico y calcio. Pero eso no es todo, porque es un condimento que contiene aceites esenciales como el timol, origaneno o carvacrol, aparte de poseer taninos, ácidos fenólicos y flavonoides. Cómo se prepara el té de orégano Si no lo has tomado nunca, seguramente te estarás preguntando cómo preparar té de orégano. La verdad es que no es complicado y el proceso es muy similar al de una tisana normal. Además, se necesitan pocos ingredientes y solo hay que seguir estas indicaciones: Ingredientes Agua. Un poco de orégano fresco o seco. La cantidad de cada ingrediente dependerá de la cantidad final que se quiera para tomar al momento, o si se quiere tener preparada más para ir tomando en varias veces. Elaboración Pon agua a hervir con la cantidad que vayas a tomar en ese momento. Cuando hierva, añade las hojas de orégano. Deja hervir tres minutos. Retira del fuego. Deja reposar la infusión unos cinco minutos como mínimo. Si la quieres más concentrada, puedes esperar hasta diez minutos. Cuela la infusión bien para que no quede ninguna hoja de orégano.