Acto de arrodillarse como protesta al racismo divide a pilotos de F1

Como ya se había anunciado, los pilotos de Fórmua Uno encabezados por Lewis Hamilton, se hincaron en la pista del Red Bill Ring en Austria como protesta ante el racismo y como una forma de condenar la muerte de George Floyd a manos de la policía en Estados Unidos. El mexicano Sergio Pérez se unió a él.

Pero no todos hicieron caso al llamado del actual campeón. Charles Leclerc, Max Verstappen, Carlos Sainz, Kimi Raikkonen, Daniil Kvyat y Antonio Giovinazzi decidieron no hacerlo aunque respetaron el acto de un minuto de sus compañeros.

"Creo que lo que importa son los hechos y los comportamientos en nuestra vida diaria en lugar de los gestos formales que podrían considerarse controvertidos en algunos países. No me arrodillaré, pero esto no significa en absoluto que estoy menos comprometido que otros en la lucha contra el racismo", escribió Leclerc en sus redes sociales.

I believe that what matters are facts and behaviours in our daily life rather than formal gestures that could be seen as controversial in some countries. I will not take the knee but this does not mean at all that I am less committed than others in the fight against racism.

— Charles Leclerc (@Charles_Leclerc) July 5, 2020