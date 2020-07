El humilde discurso de Marcelo Bielsa tras ser escogido como Mejor técnico de la Championship

De loco, poco. Marcelo Bielsa destaca por su sencillez en cualquier instancia de la vida. Incluso, cuando recibe un premio.

Se le vio inicialmente renuente a participar con sus muchachos en las celebraciones del ascenso del Leeds a la Premier. Solo tocó la copa cuando ellos se la dieron.

Ahora, recibió un honor, si se quiere, mayor: el reconocimiento de los técnicos rivales. El argentino fue escogido como Mejor entrenador de la Championship, gracias al voto de los otros entrenadores.

Su discurso al recibir el galardón fue otra muestra de humildad.

La palabra de Marcelo Bielsa

“Quiero agradecer el premio que me otorgan”, señaló el rosarino. Para mí tiene un valor especial, porque fue decidido por votación de los entrenadores de los equipos que participan en el torneo que obtuvo Leeds”.

“El hecho de que sean quienes decidan destacar o premiar mi participación es muy valioso para mí”.

“Yo sé perfectamente toda la ayuda que he recibido para llevar adelante esta tarea”, expresó el ex seleccionador de Argentina y Chile. “Entonces lo que tengo deseo de hacer es transmitir agradecimiento a la institución y a las autoridades que me contrataron para trabajar en el fútbol inglés, a los aficionados y a todos los componentes del grupo”.

“El reconocimiento más grande es hacia los jugadores, que son los que asumen lo más difícil en el fútbol, que es jugar, actuar, competir y, en este caso, triunfar”, añadió Bielsa. “Siempre los entrenadores somos producto de los jugadores que nos toca dirigir, y en este caso yo quiero acentuar mi reconocimiento hacia ellos. También a la organización que me premia”.

Corazón de campeón

Leeds United volvió a la Premier League 16 años después de su descenso. El conjunto dirigido por Bielsa resultó campeón con 93 puntos, superando por diez unidades a su segundo, West Bromwich Albion.

Bielsa dirigió previamente a clubes como Newell’s y Vélez Sarsfield, además del Athletic Club, Olympique de Marsella y Lille.

En México condujo al Atlas y América.