Jugadora que fue atropellada también le dio coronavirus y se quedará sin equipo

Vaya calvario el que ha vivido la jugadora Norali Armenta quien en junio pasado fue atropellada en Monterrey cuando iba en su moticicleta y su pierna derecha sufrió severas lesiones.

Por si fuera poco, mientras estuvo internada, hubo un brote de Covid-19 en el hospital y resultó infectada. Buscó la ayuda del club dueño de su carta, Rayadas, y este le informó que su contrato sería rescindido.

“Al momento que tuvo el accidente, ella tuvo una fractura expuesta de tibia y peroné, la pierna bien dañada y no la operan al momento porque los doctores ya saben que a ese tipo de fracturas les cae infección. No me creerías cómo vimos la pierna, los mismos comentarios tuvimos de los doctores que nos decían que tomáramos una decisión (amputarla) porque pues con tanta infección… Los mismos puntos los despegaba la misma infección, duró un mes y medio sin ser operada”, relató el padre de la jugadora Aarón Ali Armenta al portal Mediotiempo.com.

Actualmente Norali está en su casa en Monterrey pero sigue sin ser operada y con un sistema de VAC (cierre asistido por vacío) que le ayuda a cicatrizar su herida, a la espera de una fecha concreta para la intervención.

Por otra parte, el equipo de Rayadas no ha ofrecido ayuda para la rehabilitación de Norali. Sus compañeras de equipo ha hecho colectas para tratar de ayudar gastos.

El individuo que atropelló a Norali huyó, aunque unas semanas después fue localizado y citado para presentarse ante los tribunales, pues la futbolista ha interpuesto una demanda.

