Uriel Antuna se defiende: "Para que no empiecen, yo estoy en mi casa"

Después de que saliera a la luz un video en el los delanteros de Chivas, Alexis Vega y Uriel Antuna están celebrando, "El Brujo" quiso aclarar lo sucedido.

En una publicación de redes sociales, manifestó un mensaje “para que no empiecen y no digan”, “Para que no digan y empiecen yo estoy en mi casa con mis amores”, publicó el originario de Gómez Palacio, Durango, quien este viernes cumplió 23 años.

Los fanáticos han arremetido contra los dos futbolistas, por la fiesta que realizaron a pesar de la pandemia por el Covid-19 que azota a México.

Ambos jugadores han sido de los casos positivos por covid-19, pero ya están recuperados.

Chivas enfrentará el domingo al Toluca como parte de la Jornada 6 del Guard1anes 2020.