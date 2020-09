“En el boxeo, México manda”, afirma entrenador del Canelo tras demanda a DAZN y Golden Boy

View this post on Instagram

Siempre hemos sido un equipo fuerte ,trabajador y con los pies en la tierra,tenemos 16 ańos sacrificándonos y luchando dia a dia por ser unos ganadores y dejar huella en el boxeo,somos mexicanos y como todo mexicano siempre vamos ir adelante sin importarnos lo que venga enfrente!!2020 aqui vamos como desde el 2005 ,con toda la fe y la ilusión de llegar a ser campeones del mundo! Solo acuerdense que en el boxeo mexico manda!👊🏼🇲🇽 👊🏼 #TEAMCANELO 👉🏻💪🏻. We are a hard working team, with our feet well planted on the floor, we've been battling everyday, day by day for the last 16 years to leave our mark on the sport of boxing, to be winners, we are Mexicans and like every mexican we will go forward it doesn't matter what comes in our way!!! 2020 here we come, like we have done it since 2005, our faith is to be world champions! Remember that in boxing mexico rules.👊🏼🇲🇽👊🏼