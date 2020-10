José Luis Real afirma que el futbol es una 'artisteada'

José Luis Güero Real está plantado en medio de una cancha de futbol rápido, que recién se inauguró en Guadalajara, donde educará a niños y jóvenes a su formación deportiva de manera integral.

El ex jugador y entrenador mexicano con gran experiencia y reconocimiento por sus aportaciones al balompié nacional, sobre todo en las fuerzas básicas, compartió con Publisport cuál es el verdadero problema de que el futbol mexicano no trascienda a nivel mundial.

“La educación deportiva es importante, para evitar que los niños que lleguen al futbol profesional se pierdan y no estén pasando todos los líos que están pasando actualmente”.

El formador de fuerzas básicas agregó, “el futbol es una artisteada, aquí hay vedettes y primeros actores. En el futbol, lo más importante, es que a través de esa educación pueda llegar cualquiera al éxito sin perderse. Además, que pueda tener respeto por la filosofía de la institución en la que está, porque de repente vemos que hay jugadores que no tiene ese respeto, ya no digo identidad, porque pareciera que es hablar de algo muy sofisticado. No puede ser que termines un partido importante para toda la afición y los jugadores se están riendo como si no hubiera pasado nada, cuando no se dan cuenta que hay gente que está llorando porque el equipo perdió o está gozando porque el equipo ganó, por eso México no trasciende más a nivel de primera división a nivel mundial. Somos una potencia a nivel de fuerzas básicas en el mundo, no solamente porque nos reconocen, sino porque hay equipos muy grandes que solo han tenido un campeonato mundial y nosotros tenemos tres: dos Sub-17 y la olimpiada”.

Fama y ego del futbolista mexicano

José Luis Real también señaló que una de las partes cruciales de un jugador, es la transición de las fuerzas básicas a la primera división.

“Cuando un joven de la fuerza básica pasa a primera división, ya no pertenece a las fuerzas básicas pero todavía no es de primera división, esa transición, ese pasaje no lo hemos sabido llevar, porque ese jugador lo soltamos de fuerzas básicas y ya gana una cantidad diferente. Todo pasa tan rápido, porque luego ya lo quieren mandar a Europa, al mes ya dicen que es el peor, las chicas ya no los sueltan y salen en los periódicos todos los días. Por eso, si no hay alguien cerca que puedan orientarlos y ayudarlos en ese pasaje, pues pasa lo que está pasando. De todos los de las selecciones menores, un porcentaje muy bajo, llegaa a figurar en la Selección Mayor o clubes, porque los perdemos en esa parte. Mientras en México no ataquemos esa parte será muy difícil que a nivel de selección mayor podamos lograr más cosas”.

El preparador físico con una larga trayectoria señaló que la fama enloquece a los futbolistas, pero tiene que buscarse un balance.

“En mi caso, es que no hayamos perdido el piso, en mi primer año de primera división -a los 18 años- me llamaron a la Selección Mayor, fui novato del año, me hicieron contrato muy diferente, al igual que todo el mundo enloquecí, pero hubo quién me agarrara y me pusiera con los pies en la tierra”.

“Ya no voy a trabajar para ningún club”

El Güero Real, tras su salida de Toluca, decidió emprender el proyecto más importante de su carrera futbolística.

“Ya no voy a trabajar para ningún club, ahora lo que siempre hecho para un club, lo quiero hacer para mí y transmitirlo a niños, jóvenes y entrenadores. Estoy abierto a a hacerlo y no para un club. No quiero que les pase lo que me pasó a mí, por eso quiero compartir todo lo que he aprendido, a través de la formación integral con clínicas en México y Estados Unidos. A los 30 años me quería retirar y jugué dos años más, pero ya no disfrutaba. Hace dos años dije que pararía, ahora que terminé con Toluca regresé a casa y a dedicarme a mí”, puntualizó José Luis Real, que en un mes lanzará su página en Internet, donde pondrá al acceso de todos sus servicios deportivos.



