Yalitza Aparicio no deja de enamorar a sus fans. La actriz nominada al Oscar primero sorprendió al anunciar su partnership con Head and Shoulders y ahora mostró su nuevo look, uno que tiene como principal propósito una buena causa.

En su cuenta Instagram, la protagonista de Roma escribió "La fuerza y la confianza se pueden compartir de distintas formas, hoy después de casi 6 años de preparar y cuidar mi cabello, cumplo mi sueño de donarlo para apoyar y acompañar a quien lo necesite".

Yalitza Aparicio irradia elegancia con un vestido negro asimétrico con bordado étnico Fue reconocida con un galardón en la gala Hombres del año 2020 de GQ México.

Yalitza Aparicio sorprende con un radical cambio de look y el motivo llenó de ternura a sus fans

Aparece sosteniendo dos largas trenzas de cabello para luego quitárselas y dejar ver un corte justo por debajo de los hombros, muy alejado de como la conocíamos con su largo y sedoso cabello que casi llegaba al final de su espalda.

Escribió "Seguir donando confianza a quienes luchan contra el cáncer ¡es posible!" y ofreció algunas recomendaciones a quienes como ella quiera donar su cabello para hacer pelucas que usaran niños y personas con cáncer, quienes debido a su agresivo tratamiento pierden todo su cabello.

A los seguidores de Yalitza Aparicio les encantó su look y su acción llena de bondad, escribiendo "Te queda muy lindo corto. Y que padre que lo hicieras por una buena causa!" y "Que linda que donaste tu hermoso pelo por una grandiosa causa!!".

