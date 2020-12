José Luis Real recibe 'patada' de la suerte del Chepo de la Torre, Omar Bravo y Chícharo Hernández

José Luis Güero Real es el director deportivo de la Academia de Formación Altium en Guadalajara, que este lunes arrancó de manera oficial el proyecto, que tiene como objetivo educar a niños y jóvenes para su formación deportiva de manera integral.

El Güero Real, tras su salida de Toluca, decidió emprender el proyecto más importante de su carrera futbolística.

“Ya no voy a trabajar para ningún club, ahora lo que siempre hecho para un club, lo quiero hacer para mí y transmitirlo a niños, jóvenes y entrenadores. Estoy abierto a a hacerlo y no para un club. No quiero que les pase lo que me pasó a mí, por eso quiero compartir todo lo que he aprendido, a través de la formación integral con clínicas en México y Estados Unidos”, puntualizó José Luis Real.

La presentación oficial contó con la presencia de varias figuras del futbol, que se volvieron a reencontrar como Néstor de la Torre, Chepo de la Torre, Pavel Pardo, Javier Chícharo Hernández, Jorge Chatón Enríquez y Omar Bravo.





"Ellos son gente que todos podemos admirar y reconocer la gran trayectoria que han tenido, y en esa parte ellos están interesados en formar parte, cada quien a su manera, para poder influir para que todo mejore", dijo el entrenador físico.

Por lo pronto, José Luis Real emprende el reto de llevar las riendas de la academia durante un año de pandemia.

"Esperamos por un momento, que si bien no deja de ser (…) sin que se quite la pandemia, si hay una parte de mucha responsabilidad de los padres, niños y nosotros de los cuidados que debemos tener; igual los grupos que se preparan de una manera en cantidad serán reducidos y sin faltar a los requisitos de salud y entrenamiento deportivo", finalizó.

