Así vivía Luis García cuando jugaba en el Atlético de Madrid

Luis García ha sido uno de los futbolistas más destacados en la historia del balompié azteca.

De hecho, el atacante fue de los primeros mexicanos en dar el salto al Viejo Continente y jugar en una de las instituciones más importantes de Europa.

Así vivía Luis García en España

En 1992, Luis fichó por el Atlético de Madrid, uno de los clubes más importantes de la Liga de España, por lo que tuvo que abandonar a los Pumas de la UNAM.

A varios años de su aventura en el conjunto colchonero, García relató parte de sus vivencias en el país ibérico, luego de que su compañero en TV Azteca, Christian Martinoli, lo entrevistó a manera de tertulia para su canal de YouTube, “Farsantes con Gloria”.

“Recuerdo que mi primera novia me mandaba chilorio cuando me fui a España. Viví dos años en mi casa de Madrid. Cuando yo llegué me di cuenta de que la alimentación era diferente.

“Ellos comían con vino y digestivo, además jamón, yo a los tres meses subí ocho kilos. Por ello tuve que cambiar y no seguir su alimentación”, confesó.

Además, Luis relató que vivió en una casa que estaba un poco alejada de Madrid, en donde estuvo con sus papás, a quienes se llevó de México.

“En la entrada de esa casa había un mueble del lado izquierdo, que costó muchísimas pesetas, que era la moneda que se usaba en esos días.

“Mi mamá lo compró, pero costó una buena plata y eso le molestó mucho a mi papá porque no le avisó. La casa estaba a 20 minutos de La Coruña”, comentó.

Amor a la española

Incluso, el comentarista se dio tiempo para hablar sobre una relación sentimental que tuvo con una española, de nombre María y quien era aficionada del Atlético de Madrid.

“Era una abonada del equipo, ahí la conocí. Sabía de todo, le hacía a las ventas y todo. Era una mujer elegantísima, guapísima, pero se acabó el amor”, relató.