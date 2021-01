Miguel Herrera explota contra la afición: “Me cag... que no tengan memoria"

Siempre polémico, Miguel Herrera sigue dolido tras su salida del Club América y criticó a los aficionados por no tener memoria de sus logros y por pedir refuerzos que están fuera de cualquier aspiración para el equipo.

En entrevista en el podcast “Sin llorar”, el entrenador explicó que la gente dice “puras mamadas”, al exigir refuerzos como Arturo Vidal.

"La gente dice: 'Traigan a Messi, a Cristiano'. Ahí estaban jodiendo todo el tiempo con que 'Traigan a Vidal, vayan por Vidal' y ni cuenta se dan, hablan puras mamadas. Vidal cobra lo que en México no se paga ni cerca, tiene ofertas de cinco o seis de los mejores clubes del mundo. Nada más dicen 'Traigan, traigan', pero que de su bolsa saquen el dinero", explicó en la entrevista.

También se refirió al público que pidió su salida a pesar de los resultados, a quienes se refirió como gente que no tiene memoria.

"Hoy lo que me caga más es que la gente no haga memoria, porque ahí están los números. El #FueraPiojo nace de la eLiga y yo ni siquiera estaba ahí, y luego el #FueraBaños… No ven los números, estamos no es números negros, renegros, no gastamos, le metimos dinero al club. Hoy en el club les ha gustado esa fórmula de vender, así que todos esos que dicen o se suben a ese barco, que se sienten y analicen y después digan, fuera quien sea", destacó.

Por otra parte Herrera mostró su molestia por la manera en que fue anunciada su salida del club, tras la eliminación en la Liga de Campeones de Concacaf.

"Lo que a mí no me gustó sinceramente y se lo dije a Santiago (Baños) cuando platiqué con él del finiquito, fue el comunicado, porque ni siquiera va con lo que pasó. El que hizo ese comunicado no tenía ni idea de lo que estaba pasando en América o de mi proyecto en América y los resultados ahí están. Todo lo que ponen ahí en el comunicado sí me molestó, me sacó de onda porque no es lo que reflejó mi proyecto en América, me parece que el comunicado no viene de gente del club, o no tomó en cuenta lo que pasó dentro. Hoy todavía me caga más que la gente no haga memoria o no vaya a los números, porque eso es la realidad" concluyó.

Miguel Herrera fue despedido del América tras la eliminación frente al LAFC en la semifinal de la Liga de Campeones de Concacaf, en donde, también, tuvo un altercado con uno de los asistentes del equipo norteamericano.

