Philipp Lahm recomienda a los futbolistas no declararse homosexuales

En pleno 2021, la homosexualidad dentro del futbol varonil a nivel mundial sigue siendo un tabú, contrario a lo que sucede en la rama femenil, pues ahí distintas futbolistas se han declarado abiertamente homosexuales, sin temor a nada.

Philipp Lahm, ex futbolista del Bayern Múnich y la Selección de Alemania campeona del mundo en 2014, publicará un libro autobiográfico titulado 'El juego: el mundo del futbol', al cual tuvo acceso el diario Bild, publicando una pequeña parte del tema de la homosexualidad dentro del balompié.

El ex capitán del conjunto bávaro y la Selección alemana recomienda a los futbolistas no declararse abiertamente homosexuales, pues a su consideración es un tema sensible en el gremio futbolístico. "Aún falta aceptación en el mundo del futbol y en la sociedad en general".

Foto tomada: Getty Images.

"No podrá contar con esa misma madurez en todos sus rivales ni en los recintos o estadios en los que vaya a competir. Tendrían que soportar insultos y difamaciones, ¿quién lo aceptaría?", añadió el alemán.

En el mismo libro habla de Thomas Hitzlsperger, el ex futbolista alemán que al concluir su carrera profesional se declaró homosexual. "Me pareció prudente", dijo Philipp Lahm.

