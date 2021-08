El luchador CM Punk debuta en AEW Rampage

Momento de nostalgia para los aficionados de la lucha libre, después de la aparición de CM Punk en la empresa AEW, competencia directa de WWE.

¡UN MEXICANO PODRÍA GANAR 256 MILLONES DE DÓLARES ESTE VIERNES!

Tuvieron que pasar 7 años y 7 meses para que ‘The Best In The World’ apareciera en un cuadrilátero, ante la explosión de los fanáticos en Chicago, Illinois, ciudad de la que es originario.

Comenzó el show de AEW Rampage con el grito de los aficionados pidiendo al ex campeón de WWE, y cuando sonó la canción ‘Cult Of Personality’ y apareció el gladiador, la arena explotó.

“En agosto del 2005 dejé la industria de la lucha libre profesional (su salida de ROH). En agosto 20 del 2021, regreso”, fueron las primeras palabras del polémico gladiador en el centro del cuadrilátero.

Pero el momento intentó ser opacado con la aparición de Darby Alin y Sting, pero Punk no desaprovechó para retarlo.

OFFICIAL RELEASE FROM THE DESK OF @CMPunk #AEWRampage pic.twitter.com/L51roZzL8P — All Elite Wrestling on TNT (@AEWonTNT) August 21, 2021

Darby Allin, no puedes hacer nada más peligro que enfrentarte a cm punk salvo enfrentarte a cm punk en chicago el 5 de septiembre en All Out delante de toda esta gente. Estoy de vuelta’, afirmó.

Pasado en WWE

CM Punk fue uno de los gladiadores consentidos en la WWE, después de convertirse en dos veces campeón de la empresa, tres ocasiones fue campeón de peso completo, además de conseguir en dos ocasiones el Money in The Bank.

La última aparición en el cuadrilátero de WWE fue en enero del 2014, cuando fue eliminado del Royal Rumble de aquel año por Kane. Punk recibió un fuerte castigo contra la mesa de comentaristas en aquel momento. En 2019, Punk reapareció en un programa de WWE Network.

También tuvo un breve paso por las Artes marciales mixtas, en donde sufrió dos derrotas. La primera fue ante Mickey Gall, en 2016.

Y en 2018, en UFC 225 fue derrotado por Mike Jackson por decisión unánime en su segunda pelea en UFC.