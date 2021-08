“No me importa”, Carlo Ancelotti responde a posible fichaje de Mbappé

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, aseguró que no está preocupado ni le importa “lo que pase en el cierre de mercado” dando a entender que el conjunto blanco no realizará ninguna incorporación en los diez días que restan, además de afirmar que la plantilla merengue está “llena de estrellas”.

“No me importa lo que pase en los próximos días antes del cierre de mercado”, dijo Ancelotti, que negó saber algo sobre la posible llegada de Kylian Mbappé. “No sé lo que va a pasar con él. De verdad, no lo sé. Yo me centro en entrenar a los magníficos jugadores que tenemos aquí y ya está”, añadió el italiano en la rueda de prensa previa al partido contra el Levante de este domingo.

“Claro que hablo con el club (sobre los posibles fichajes) y vamos en la misma sintonía sobre lo que hay que hacer, pero no sé nada de lo que pueda pasar”, indicó Ancelotti, que también volvió a zanjar la polémica surgida sobre el futuro de Cristiano Ronaldo. “El tema con Cristiano se ha terminado. Aclaré los rumores. Miramos adelante. Todos tenemos cariño a Cristiano y yo el que más, que me ayudó a ganar títulos“, apuntó.

En otras cuestiones, el entrenador madridista puso el acento en Karim Benzema, renovado esta semana hasta 2023, dijo que es “una pieza fundamental de este equipo”. “Lo veo más maduro, con más personalidad. Es un placer entrenarlo y verlo jugar. Él tiene muchas ganas de seguir en el Real Madrid”, añadió.

