LNBP iniciará nueva temporada 100% vacunada y con público en los gimnasios

Una nueva temporada de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP) se pondrá en marcha a partir del 2 de septiembre pese a la pandemia de la Covid-19 que sigue registrando altas tasas de contagios.

Y para tratar de contrarrestar un poco este problema de salud, la liga anunció que iniciará acciones ciento por ciento vacunada, es decir, todos los que la integran ya han recibieron la dosis correspondiente para salvaguardar su integridad.

“Me enorgullece muchísimo anunciar que la LNBP es la única liga profesional deportiva de México ciento por ciento vacunada. Entrenadores, jugadores, directiva, árbitros, mesa de anotación, staff, personal administrativo, gente de oficina corporativa, todos y cada uno de nosotros estamos vacunados”, reveló el presidente de la liga Sergio Ganem quien aprovechó para informar que también estarán impulsando la campaña “Por ti, por todos, vacúnate”, durante el torneo.

El proceso de inmunización para todo el personal duró poco menos de dos meses y todos estuvieron de acuerdo en recibir la inyección.

“Todos los jugadores estuvieron de acuerdo en vacunarse por convicción propia porque están convencidos de que en el medio que estamos y la competencia implica mucho de estarse moviendo, interactuar con otras personas. El estar vacunados les da una mayor seguridad para estar durante esta temporada. Se aplicaron de diferentes marcas, a algunos les tocó la Pfizer, otros CanSino. Teníamos que estar vacunados”, dijo Alonso Izaguirre, comisionado de la LNBP.

“Es un requisito que quien vaya a pisar la LNBP posteriormemte, si hay cambios de jugadores, venga vacunado. Esto es un acuerdo de todos los equipos. Todos y cada uno de quienes participen en la temporada deben estar vacunados, no podemos poner en riesgo la vida y la salud de la gente que participa con nosotros, ni su integridad”, agregó Ganem Velázquez.

AFICIONADOS PODRÁN ASISTIR A LOS GIMNASIOS

Los 10 equipos participantes de la temporada recibieron permiso para la entrada de aficionados a los diferentes gimnasios, siempre y cuando estén siempre atentos a los semáforos de salud estatales y federales, para determinar el porcentaje del aforo total de cada recinto que permitirán el cual no podrá rebasar en ningún momento el 50%.

“Todos los equipos van a jugar hasta con un 50% de asistencia, no más. Es un acuerdo de no exponer de más. Será obligatorio el uso del cubrebocas durante todo el partido y la persona que no acate esta instrucción sería inmediatamente removida de cualquier recinto”, dijo Ganem.

LOS EQUIPOS PARTICIPANTES

FECHAS IMPORTANTES

