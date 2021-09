El experimentado Felino vuelve a poner en juego su cotizada melena

La función de aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) tendrá como platillo principal un choque de grandes magnitudes cuando el experimentado Felino ponga en juego su preciada y larga cabellera frente al impetuoso Bárbaro Cavernario, también de enormes rizos y que quiere utilizar al llamado “Luchador más rápido de México” como trampolín para catapultar su carrera.

Se trata de una rivalidad añeja donde esta lucha de apuestas se había postergado por diferentes razones como una lesión del “Troglodita del ring” y la pandemia, pero por fin este viernes se sabrá quien de los dos es mejor.

“Va a ser una auténtica fiesta mexicana” Felino, felinovsky

-¿Ya listo para exponer nuevamente su cabellera?

“Si, esperemos que todo esté ya bajo control con estas nuevas medidas sanitarias y que bueno que terminó esta espera que tanto tiempo tuvo. Felino no se prepara para una lucha, yo siempre estoy preparado en todos mis encuentros”.

-¿Como espera al Bárbaro Cavernario un joven impetuoso y con muchas ganas de catapultar su carrera de una vez por todas?

“Él es un luchador muy joven con un temperamento y una fuerza que ¡ay carajo! Ya sabrás como termino de mi pechito cada que lucho con él. Aun así él también se ha llevado varias lecciones y por ende este próximo encuentro vamos a sacar a relucir los que es la experiencia. Yo me he comprometido con el público a que verán una verdadera lucha libre mexicana”.

-¿Esa será su gran ventaja, la experiencia que tiene sobre Cavernario?

“Hay una inquietud en él bastante fuerte porque sabe que a la mejor ya no soy el más veloz como en antaño, porque en algún tiempo lo fui, hay que reconocerlo, pero sabe que tengo esa experiencia, la madurez y condición física, y eso es algo de lo que no puede confiarse mucho y debe tener una preocupación. Lo veo en su mirada, cuando nos enfrentamos siento ese nerviosismo. En algún momento conformamos la ‘Peste Negra’ y conozco muchos detalles de él, puedo irme por ahí y salir derrotado”.

-¿La postergación por por varios motivos de esta lucha de apuestas hace que esta rivalidad este en su punto máximo?

“Es un poco complicado mantener una rivalidad que se dio aproximadamente unos 16 meses. Para mucha gente pudo haberse enfriado pero para un servidor y creo que también para él seguimos sintiendo ese mismo coraje, esa misma molestia y la incertidumbre de saber quien va a ganar. Mucha gente me da por perdedor pero se pueden llevar una gran sorpresa. No me voy a comprometer a decir que voy a derrotarlo porque me puedo tragar mis palabras, pero de que va a haber un gran encuentro, hablando de lucha libre en la catedral de la Arena México, de eso pueden estar seguros, así que los esperamos”.

-Sus ultimas luchas donde se ha jugado la cabellera las ha perdido ante Blue Panther, Rey Bucanero y Súper Crazy ¿eso enciende una alarma para este viernes?

“No porque la lucha que perdí con Blue Panther fue en 2011, entonces hablar de tres derrotas en diez años no es como un récord que me encasille como candidato a perdedor este viernes. En lo personal también tuve la fortuna de rapar a un Rey Bucanero, en su momento se lo hice a Súper Porky (d.e.p), tengo máscaras y otras cabelleras importantes. Pero darme por un perdedor no lo hago, al contrario, voy a salir a mostrarme como un Felino que ha sabido mantenerse en un lugar privilegiado, estelar, porque recuerden que soy un luchador que no tengo vicios, no fumo, no tomo, no utilizo drogas ni esteroides, soy el luchador más sano del CMLL“.

-¿Qué mensaje le manda a eso sus fans que lo conocen desde hace muchos años y también a los nuevos?

“Yo siempre he tratado de dar lo mejor que hay de Felino quien siempre ha estado en el gusto de la gente. Me doy cuenta cuando salgo por la escalinata como me aplauden y corean mi nombre, eso es algo que le agradezco y eso me motiva más a seguir ofreciendo lo mejor que hay de mí. Siempre voy a dar el 200% y este día de la lucha contra Bárbaro Cavernario no va a ser la excepción”.

40%

El aforo permitido por el CMLL en la Arena México para su función de 88 aniversario

ÚLTIMAS LUCHAS DE APUESTAS DE FELINO CENTELLA

FECHA ENFRENTAMIENTO RESULTADO

28/feb/2016 Felino vs Súper Crazy perdió la cabellera

5/dic/2014 Felino vs Rey Bucanero perdió la cabellera

16/dic/2011 Felino vs Blue Panther perdió la cabellera

30/sep/2011 Felino vs Rey Bucanero ganó la cabellera

19/mar/2010 Felino vs La Sombra perdió la máscara