Selección mexicana buscará boleto a París 2024 con equipo sub-20

Difícil prueba para la Selección mexicana, después de que se anunció que buscarán su boleto para los Juegos Olímpicos a través del Premundial sub 20.

Así lo anunció Concacaf a través de un comunicado, en donde afirmó que en este torneo se conseguirán los boletos para el Mundial de la categoría, además de los pases a París 2024.

“Para brindar a las Asociaciones Miembro una mejor oportunidad de seleccionar a sus mejores jugadores jóvenes, el Consejo de Concacaf ha aprobado un formato simplificado que vinculará las Clasificatorias para la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA y los Juegos Olímpicos con el Campeonato Sub-20 Masculino de la Confederación, que a partir del 2022 se jugará en el verano.

El Campeonato Masculino Sub-20 de Concacaf comenzará con una Clasificatoria para 19 Asociaciones Miembro (todas clasificadas 17 y menos en el Ranking Masculino Sub-20 de Concacaf). El sorteo de la Clasificatoria se llevará a cabo el viernes, 17 de septiembre a las 11 am ET (10 am CT).

Los 19 equipos participantes serán divididos en tres grupos de cinco y un grupo de cuatro.

Todos los partidos de la Clasificatoria se jugarán en Santo Domingo, República Dominicana del 5 al 14 de noviembre de 2021.

Luego de la finalización de la Clasificatoria, un total de 20 equipos participarán en el Campeonato Masculino Sub-20 de Concacaf en el verano del 2022.

Esto incluirá a los cuatro mejores equipos de la Clasificatoria y los 16 equipos mejor clasificados de la región (con base al Ranking Masculino Sub-20 de Concacaf) quienes han recibido un pase directo al Campeonato”, se lee en el comunicado.

Campeonato Masculino Sub-20 de Concacaf clasificará equipos para la Copa Mundial Masculina Sub-20 de la FIFA 2023 y los Juegos Olímpicos de Verano 2024



Detalles: https://t.co/rZTze5eNLz pic.twitter.com/u5pKXIP5cd — Concacaf (@Concacaf) September 16, 2021

Con esta decisión, la Selección mexicana deberá esperar hasta el verano de 2022 para poder buscar su boleto para ambas competencias.

Cabe recordar que los últimos clasificados a Juegos Olímpicos por parte de Concacaf fueron la Selección mexicana y la de Honduras.

El Tri conquistó la medalla de bronce en Tokio 2020, mientras que la H quedó en la fase de grupos.