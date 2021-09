América es como el Real Madrid, afirma Álvaro Fidalgo

A unas horas de afrontar la prueba de enfrentar al Toluca, Álvaro Fidalgo se mostró optimista sobre el futuro del América y aseguró que es parecido a equipos como el Real Madrid.

En conferencia de prensa, el volante español afirmó que la presión en un equipo como el América es similar a otros grandes planteles.

“En un equipo como el Real Madrid diario tienes que pelear por un puesto, al final de año hacen un corte para saber si sigues o no sigues, desde pequeño el nivel de exigencia es al máximo, en cada entrenamiento tienes esa presión, creo que en eso se parece el club América”, afirmó Álvaro Fidalgo.

Por otra parte, recordó cómo fue su llegada a México y agradeció por la oportunidad a Santiago Solari.

“Le estoy muy agradecido al míster Solari por traerme, la verdad que todo fue muy rápido, recuerdo que me presentaron la oportunidad y en un lapso de pocos días acepté, en dos semanas ya estaba jugando con el equipo.

Estar en un club tan grande te genera presión, pero siempre tienes esas ganas de hacer las cosas bien, dejar una buena imagen, que la afición esté contenta contigo”, dijo el español.

También reconoció que, al no tener un gran cartel, debió ganarse un lugar entre los azulcremas.

“Creo que hay que tener personalidad y carácter para para saber aceptar las críticas, creo que todo el mundo tiene su opinión, realmente no me conocían, eso lo entiendo, no estaba llegando a cualquier club.

Entonces a partir de eso lo entiendes, entiendes que es un club gigante, el más grande de México, ellos están acostumbrados a tener fichajes de gran nombre”, sentenció.

Álvaro Fidalgo se ha convertido en uno de los jugadores habituales de Santiago Solari.

En este torneo, el jugador de 24 años ha disputado ocho encuentros, en donde ha iniciado siete como titular y ha marcado tres goles.