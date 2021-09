“Por falta de un buen promotor, me han aventado a muchas guerras”: “Pollito” Ceja

La derrota ante el filipino Mark Magsayo (21 de agosto) fue un duro golpe en la carrera de Julio Ceja por la manera en como ocurrió (KO en el round 10), pero además porque fue la tercera de sus últimas cuatro peleas y un empate, situación que lo hace pensar seriamente en su futuro.

-¿Qué te tienes que replantear en tu carrera después de estos últimos cuatro resultados en tu trayectoria?

“Tengo que pensar bien que es lo que sigue para mi y mi carrera, qué hay para mi. La verdad es que he tenido peleas muy difíciles, muy fuertes (Franklin Manzanilla, Guillermo Rigondeaux, Brandon Figueroa y Magsayo). Creo que por falta de un buen manager, un buen promotor me han aventado a muchas guerras y de esa manera si me la he visto complicadas y he tenido varios tropiezos. Tenemos que sentarnos bien a pensar, platicar con la familia que es lo que sigue, que vamos a hacer. No podemos seguir peleando contra todos. Siempre peleamos con la promotora y ahora hasta con el entrenador. Ya es imposible continuar una carrera así, batallando por todos lados y siempre tenemos un problema en cada pelea, eso no es sano”.

“Traigo esa espina, ese coraje, he visto la pelea y digo: ¡no puede ser posible! Si me ofrecieran al revancha (contra Magsayo) la firmo ahorita mismo” “Pollito” Ceja

-¿Ya estás completamente recuperado del nocaut que te propinó Magsayo?

“Ya, estamos súper bien, seguimos descansando pero estamos muy bien. Me encuentro en excelentes condiciones físicas que es lo más importante”.

“He recibido muchos mensajes de aliento, buenas vibras, de agradecimiento por la pelea porque mucha gente me dice que la función estuvo medio apagada y la de nosotros fue la que prendió al publico” “Pollito” Ceja

-¿Qué pasó en esa pelea? Era un combate muy parejo, te derriba en el primero, pero tu lo conectas en el quinto y lo mandas a la lona, parece que la pelea estaba balanceada pero viene ese golpe fulminante en el décimo

“Hicimos una gran y larga preparación en Las Vegas, sabíamos del compromiso que teníamos frente a nosotros, las cualidades y defectos del rival, sabíamos que era un chaval que traía muchas ganas de triunfar. Estábamos bien, me conectó en el primer round, me agarró frío y justo la esquina me comentó eso. No me lastimó, me paré bien, me sorprendió, incluso nos mostraron las tarjetas después de la pelea e íbamos muy arriba, por eso después fue la frustración, el enojo, y bueno…”.

Getty Images

-¿Fué un descuido de tu parte?

“En el boxeo siempre pueden pasar muchas cosas y se ha visto en grandes peleadores como Manny Pacquiao y Juan Manuel Márquez, que un golpe bien conectado puede tumbar a cualquiera. Si ves la pelea detenidamente me golpeó en la nuca bastantes veces y el referi no dijo nada. Los golpes en la nuca son muy peligrosos. Un golpe en la nuca lo pasas, pero ya varios como que no es normal. Al referi le faltó detener la pelea un momento y darme recuperación de esos golpes porque después de eso ya no recuerdo nada, de repente despierto y ya había acabado la pelea”.

Getty Images

-¿Qué pasó con tu entrenador Ismael Salas que para el séptimo round ya no estaba en tu esquina, te avisó que se iba?

“Estoy desconcertado, sigo preguntándome por qué pasó. Me fui a Las Vegas a hacer un campamento de alto rendimiento por la confianza que le tengo a Ismael, es un maestro, un gran entrenador, pero que me deje solo en la esquina se me hace antideportivo, poco profesional. Nunca me avisó, no me dijo. Enfrente tenía a mi rival que tenía a Freddie Roach, quien también llevaba a Manny Pacquiao y Víctor Ortiz y él no se fue de la pelea. Ismael me podrá decir que se fue porque tenía a (Yordenis) Ugas, pues si, pero Roach tenía a Pacquiao y se quedó toda la pelea”.

Getty Images

“A partir de que pisamos el campamento ya hay un plan de trabajo para ganarle al rival y lo elaboramos bien con el entrenador. Tengo videos donde desciframos a los sparrings justo como Salas quería que peleara ese día y él esta contento, pero que a la mera hora se baje a la mitad del trabajo, dices… espérate. Hasta ahorita no se nada. Nunca tuve un problema con él. Incluso el día de la pelea me llamó a su recámara para ver videos del rival”.

-¿Que no estuviera te afectó para perder?

“Si fue parte de eso. Finalmente él es un maestro y los ayudantes que lo sustituyeron se pusieron nerviosos, tensos, se enredaron entre ellos. Siento que si fue un factor muy importante el que Salas haya abandonado la pelea. La molestia sobre todo es que él es profesional, un señor adulto, por lo menos decirme alguna razón. Cuando bajamos de la pelea, ya recuperado del hospital, les dije a mis managers que había que checar lo de Salas, para ver lo del pago y me dijeron: ‘No, Salas ya cobró'”.

ÚLTIMAS CINCO PELEAS DEL “POLLITO“

FECHA OPONENTE RESULTADO

21/Ago/21 Mark Magsayo Derrota por KO

23/Nov/19 Brandon Figueroa Empate

23/Jun/19 Guillermo Rigondeaux Derrota por TKO

26/May/18 Franklin Manzanilla Derrota por TKO

25/Nov/17 Breilor Teran Victoria por Decisión Unánime