Cuando no pelea, Orlando “Siri” Salido es chofer de Uber

El excampeón mundial de peso súperpluma Orlando “Siri” Salido, tuvo un año 2016 con muy poca actividad boxística que se redujo a ¡una sola pelea!

Dicha batalla tuvo lugar el pasado 4 de junio cuando empató en un tremendo combate con el también mexicano Francisco Vargas en Carson, California.

Y ante la falta de peleas, el “Siri” ha tenido que dedicarse a trabajar como chofer de Uber en Phoenix, donde actualmente radica.

“Es lo que hago. No muchos me conocen, algunos sí y esos se sorprenden cuando me ven pero a la misma vez tampoco saben cuánto dinero ya he hecho”, dijo el peleador mexicano en declaraciones que recoge el sitio Notifight,

Salido agregó que solo maneja su camioneta Uber solo “cuando me dan ganas”.

Mientras tanto, Salido está en espera de que se concrete una segunda pelea ante Vasyl Lomachenko, a quien venció en marzo del 2014.