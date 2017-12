De un puñetazo, boxeador rompe cristal de tienda deportiva

Anthony Joshua, boxeador profesional, tuvo la oportunidad de ser el invitado especial de una reconocida marca deportiva que dio a conocer el nuevo centro de compras de la misma, esto en la ciudad de Amsterdam.

En lugar de cortar el clásico listón de apertura de un nuevo negocio, la marca fue más allá de lo extremo, ya que en vez de abrir el nuevo centro como se acostumbra, invitó al pugilista para innovar una nueva forma de presentar un local.

El británico, quien ganó medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 en peso superpesado, espera tener actividad el próximo año dentro de los cuadriláteros, donde se encuentra, en dicha categoría, Deontay Wilder, quien es monarca de la misma.

Sometimes all it takes is one punch. 🥊 Proud to open the @UnderArmour Brand House in Amsterdam #IWILL pic.twitter.com/v0R7PuzxVH

— Anthony Joshua (@anthonyfjoshua) December 7, 2017