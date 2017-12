En redes sociales, Chávez Jr. y Angulo se hacen de palabras

Mucho se ha especulado el regreso de Julio César Chávez Carrasco a los cuadriláteros el próximo año, después de su última función que tuvo frente a Saúl ‘Canelo’ Álvarez, quien se llevó la velada por decisión unánime en Las Vegas, Nevada.

El ‘Junior’, quien se caracterizó de ser un boxeador poco profesional por su estilo de vida y poco respeto a su trabajo, tuvo una discusión con quien sería su próximo rival en enero próximo, Alfredo ‘Perro’ Angulo.

“Ya dijiste que vas a pelear conmigo, ya te comprometiste”, fueron las primeras impresiones de Angulo. “Que te den lo que quieran, pero yo ocupo saber antes de pelear, por qué voy a pelear cuando me suba al ring”.

La discusión se llevó a cabo por medio de las redes sociales, donde ambos púgiles comenzaron a encender la función del próximo 23 de enero (en caso de que se haga), ya que para el ‘Perro’ se debería de hacer lo antes posible y donde sea, pues busca callar a su oponente en turno.

“Peleo contigo el día que quieras: mañana, pasado. No creas que mereces pelear mucho. ¡Ya te deberías de retirar mejor!”.

Mientras que en respuesta, el hijo de la leyenda le mandó un mensaje, donde aseguró que “cuando perdiste por dinero pudiste perder salud física y mental para tus hijos. Valora tu cabeza. Estoy esperando el contrato. No soy ‘payaso’ para jugar. Vivo la realidad. ¡Que no te vean la cara!”.

Cabe mencionar que los dos boxeadores necesitan, sí o sí, obtener una victoria dentro de la lona, pues en sus últimas batallas han dejado mucho qué desear, pues hablan más bajo la cuerdas que dentro de cada uno de los episodios antes protagonizados.

— Julio Cesar Chavez (@jcchavezjr1) December 15, 2017