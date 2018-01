ENTREVISTA: 'Rocky' Hernández, a nada de quedar paralítico

Tras el asalto que vivió el joven boxeador y actual campeón juvenil Superpluma del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Eduardo ‘Rocky’ Hernández, el viernes por la mañana en la Ciudad de México, el pugilista aseguró que estuvo cerca de quedar paralítico.

En plática exclusiva para Publisport, Hernández contó a detalle el suceso que lo dejó marcado de por vida, y que hasta el momento lo tiene con miedo e inseguridad de salir a las calles de la capital mexicana.

¿Qué fue lo que pasó?

Eran las 11 de la mañana del viernes e iba rumbo a mi casa, cuando dos tipos se acercaron a mí con una arma de fuego y me obligaron a abrirles el auto. Uno de ellos se subió del lado del copiloto, mientras el otro abordó la parte trasera del mismo. Me tuvieron algunos minutos dando vueltas por las calles y de repente escuché el trueno de la pistola, sentí el golpe y me levanté. En eso una pareja vio lo que pasó y me ayudó.

¿En dónde fue el asalto?

Cerca del metro la Raza.

¿En qué parte del cuerpo te dio?

En la parte baja de la espalda. Pegó con el hueso y eso hizo que se desviara la bala al gluteo derecho.

¿Fuiste atendido rápido?

En menos de 5 minutos ya estaba en el Hospital Río Consulado, donde me pararon el sangrado. Después me trasladaron otro, me mandaron a urgencias, posteriormente me hicieron unos estudios y después me subieron al quirófano para operarme de inmediato.

¿Cuánto tiempo duró la cirugía?

Aproximadamente tres horas.

Después de la intervención quirúrgica, ¿qué te dijeron los médicos?

Que tuve mucha suerte porque la bala pegó en un hueso, pues si no hubiera sido así, pude quedarme sin caminar.

¿De qué calibre era el arma de fuego?

380

¿Vas a denunciar?

Lo tengo que pensar. La verdad es que estoy muy asustado y no quiero que me vuelva a pasar nada. Si lo dejo así podría evitarme problemas o algún tipo de venganza, ya que tengo mucho qué perder. Creo que por seguridad no lo haré.

Eduardo Hernández dejó en claro que la situación que se vive en esta país es complicada, por lo que el temor de buscar a los culpables que, según ‘Rocky’, rondan entre los 25 y 30 años, pero desafortunadamente no los reconocería, ya que por el susto no sabría quiénes son los culpables.

