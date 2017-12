Fernando Alonso ingresa al salón de la fama de la FIA

El piloto español Fernando Alonso ha pasado a formar parte del Salón de la Fama de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), integrado por los 33 campeones del mundo de Fórmula Uno, informa este organismo.

La ceremonia de ingreso en el 'Hall of Fame' se ha celebrado en la sede de la FIA en París.

‘Una noche emotiva. Gran honor formar parte del 'Hall of Fame' de la FIA. Compartir espacio con los grandes pilotos de la historia del deporte que me apasiona’, escribió Alonso, campeón mundial de Fórmula Uno en 2005 y 2006, desde París en su espacio en Twitter.

En el recién creado Salón de la Fama de la FIA también figuran los nombres de los otros 32 campeones del mundo de F1: Mario Andretti, Alberto Ascari, Jenson Button, Jim Clark, Juan Manuel Fangio, Emerson Fittipaldi, Mika Hakkinen, Lewis Hamilton, Mike Hawthorn, Phil Hill, Graham Hill, Damon Hill, Denny Hulme, James Hunt, Alan Jones, Niki Lauda, Nigel Mansell, Nelson Piquet, Alain Prost, Kimi Raikkonen, Jochen Rindt, Nico Rosberg, Keke Rosberg, Jody Scheckter, Michael Schumacher, Ayrton Senna, Jackie Stewart, John Surtees, Sebastian Vettel y Jacques Villeneuve.

¡Imperdible!