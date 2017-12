VIDEO: Lewis Hamilton regaña a su sobrino por ponerse un vestido de princesa

El campeón de la Fórmula Uno, Lewis Hamilton, tuvo un desafortunado momento cuando en sus historias de Instagram colocó un video donde se le puede ver reprendiendo a su sobrino por usar un vestido de princesa.

En la grabación se escucha al británico cuando le pregunta a su sobrino por qué recibió un vestido rosa y morado en la Navidad. “¡Los niños no usan vestidos de princesas!”, exclama y se dice “muy triste” por haber visto al niño con el vestido.

Dichos comentarios molestaron a sus seguidores quienes comenzaron a criticarlo ferozmente y obligaron al conductor a borrar el video y ofrecer disculpas.

“Amo que mi sobrino se sienta libre de expresarse a sí mismo, y todos deberíamos sentirnos igual. Siempre he apoyado el hecho de que cualquiera viva su vida como lo desee, y espero que me puedan perdonar por este error de criterio”, escribió.

I have always been in support of anyone living their life exactly how they wish and I hope I can be forgiven for this lapse in judgement. — Lewis Hamilton (@LewisHamilton) December 26, 2017

My deepest apologies for my behaviour as I realise it is really not acceptable for anyone, no matter where you are from, to marginalise or stereotype anyone. — Lewis Hamilton (@LewisHamilton) December 26, 2017