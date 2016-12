VIDEO: Cristiano Ronaldo desea feliz año 2017 al estilo “Mi Pobre Angelito”

El astro del futbol Cristiano Ronaldo compartió un divertido video en su cuenta oficial de twitter para desear un feliz año 2017 todos sus seguidores.

Y lo hizo de una forma muy curiosa pues eligió una escena de la popular película “Mi Pobre Angelito” que protagonizó Macaulay Culkin en los años 90.

El video ya se ha viralizado en la red del pajarito pues tiene más de 5 mil retuits y 14 mil likes.

Míralo:

Desejo a todos o melhor do mundo em 2017. Bom ano!

I wish you all the best in the world in 2017! Happy New Year. pic.twitter.com/mgUxVfEFRa

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) December 30, 2016