En México aprueban Mundial con 48 equipos

Las profundas modificaciones que sufrirá el formato del Mundial y posiblemente la Eliminatoria a partir de la edición del 2026 son vistas con agrado en la Federación Mexicana de Futbol, a decir de su secretario general, Guillermo Cantú.

El directivo consideró que el nivel futbolístico de la zona podrá mejorar al haber más competidores, pero aclaró que para tener una visión completa hace falta conocer los detalles, ya que aún no se sabe en qué cantidad aumentarán los cupos para Concacaf.

“Yo creo que es muy positivo en muchos sentidos, obviamente apenas se ha esbozado el tema general, habrá que esperar a ver los detalles pero en términos generales estamos de acuerdo”, expresó a Mediotiempo.

Mientras que el Mundial de 48 ya es un hecho, la opción de modificar eliminatorias en América es apenas una posibilidad, que tampoco es mal vista en la FMF, aunque aún es temprano para profundizar.

“Lo más prudente en nuestro caso es esperar cómo se va a armar la eliminatoria, ya sea en Concacaf o en conjunto. De entrada no vemos mal ninguna de las dos opciones”, agregó.

-¿Crees que con más cupos pueda perder interés la eliminatoria?-

“No lo creo y menos sin saber todavía los detalles, creo que en el detallado de las cuestiones seguro que se tendrá en cuenta la parte competitiva, que es muy importante”, respondió.

‘CONCACAF TOMARÁ EL LIDERAZGO PARA SEDE 2026’

Cantú explicó que la sesión del Consejo de FIFA de este martes fue importante pues definió los lineamientos para quienes buscan ser sede del Mundial 2026, en donde México ya levantó la mano, pues en teoría le corresponde a Concacaf, por lo que incluso es probable que sea una copa con los tres países de norteamerica como anfitriones.

Sin embargo, aclaró que aún no conocen los lineamientos, pues si bien el titular de la FMF, Decio de María estuvo presente en Suiza, no fue parte del Consejo al no pertenecer al mismo.

“Las reglas para el proceso aún no salen, obviamente estará en el mayor interés de la Confederación que se pueda otorgar esa plaza a esa Confederación, que es Concacaf y obviamente vamos a dejar que Concacaf tome el liderazgo en ese sentido para ver el proceso de cómo serán las reglas”.

-¿México sigue levantando la mano?-

“Tenemos el deseo, sí y habrá que esperar a que se sepan las reglas”, respondió. “Primero hay que saber las reglas para ver cómo nos movemos, si es que nos vamos a mover”.