Hugo Sánchez le recomienda a Cristiano Ronaldo “morderse la lengua”

Tras la polémica que se desató cuando Cristiano Ronaldo le gritó a su propia afición “¡hijos de puta!” por la rechiflas durante el partido ante la Real Sociedad, Hugo Sánchez, uno de los emblemas del Real Madrid, le recomendó al portugués “morderse la lengua”.

“Es difícil. Yo sufrí muchas situaciones difíciles, muchos insultos, pero jugando lejos de casa. En el Bernabéu, esperas apoyo y afecto para levantarte, nunca enfrenté a los aficionados ahí — en el Camp Nou sí, pero no en el Bernabéu. Tal vez Cristiano necesita morderse la lengua y pensar en ello como una mala relación, no lo hace. Tienes que tomarlo, te pueden insultar, pero no puedes insultarlos”, dijo el exgoleador merengue en entrevista para “El Larguero”.

Sánchez dijo que incluso si la contribución del jugador de 31 años al equipo cayera inevitablemente un poco con los años, los fanáticos de su equipo deberían respaldarlo.

“Es algo extraño lo que está pasando con Cristiano”, dijo. “Los aficionados son muy exigentes, y aún más cuando Ronaldo, temporada tras temporada es el líder y es el goleador que saca al equipo de momentos difíciles.

“Se acostumbran a que él anote tantos goles y esperan que suceda siempre, así que cuando su nivel cae un poco, parece que está en caída libre. Es imposible repetir lo que hizo el año pasado, pero todavía tiene dos o tres años al máximo nivel con el Madrid.

“Tal vez a algunas personas no les gusta algo de su actitud, pero Cristiano es así, esa es su personalidad, fue fichado por el Manchester United porque es así, porque jugaba así. Entonces si lo hemos querido tanto, por eso debemos respetarle, apoyarlo y ayudarlo “.

