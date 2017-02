Mohamed asegura que su esposa se puso celosa de Messi

Durante la final de la Copa América Centenario 2016 entre Argentina y Chile, Antonio Mohamed, actual estratega de los ‘Rayados’ de Monterrey, tuvo una breve charla motivacional con el astro argentino Lionel Messi después de que ‘La Pulga’ perdiera su tercer final consecutiva con la “albiceleste”.

Sin embargo, lo que parecía una platica casual entre los argentinos, terminó con una “escena” de celos por parte de Patricia, la esposa de Mohamed, quién le reclamó por hablarle al oído a la figura del Barcelona.

“Le hablé 30 segundos al oído y mi mujer me dijo ¡que ni a ella le he hablado 30 segundos al oído!”, destacó el ‘Turco’ en entrevista para el diario Olé.

Ante esta situación, el actual estratega de los ‘Rayados’ de Monterrey reveló algunos detalles sobre su charla con Messi y destacó que todo lo ocurrido durante dicha final fue espontáneo.

“Me salió decirle algunas cosas que cualquier otro argentino le hubiera dicho. Le dije lo que sentían mis hijos, mis amigos, toda la gente del futbol. Las palabras exactas me las voy a guardar para mí. Yo no sabía que había renunciado a la Selección, y es más me lo crucé de casualidad, el destino me lo puso ahí”, destacó.

Para finalizar, el ex técnico de América detalló cómo vivió aquella final en donde Argentina cayó 2-4 ante su similar de Chile.

“Me agradeció. Se notaba que estaba destruido. Yo en la ceremonia de la final contra Chile, no le saqué los ojos de encima. Mejor dicho, desde que erró el penal solamente lo miré a él”, finalizó el ‘Turco’.

