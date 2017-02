Lucia Villalón habla por primera vez sobre su rompimiento con el Chicharito

Aunque radiante por fuera, pero por dentro con una inmensa tristeza que poco a poco va quedando atrás, luego de vencer la muerte debido a un doble neumotórax y la deslealtad de Javier Hernández, la periodista Lucia Villalón, habló por primera vez sobre el rompimiento con el delantero mexicano, con quien se iba a casar el próximo verano en Cantabria, Santander, España.

La periodista de 28 años fue entrevistada este día durante un desfile de moda del diseñador Jorge Vázquez para el portal “Elmundo.es”, medio con el que se sinceró y aceptó que existían planes de boda con el jugador, pero una deslealtad por parte de Javier Hernández terminó con todo, aún cuando Lucia “luchaba” contra un neumotórax que le comenzó cuando estaba en Alemania con el tapatío y la puso al borde de la muerte.

Aquí la entrevista completa de “LOC” de El mundo.

¿Cómo se encuentra? ¿Totalmente recuperada?

Sí, de un pulmón ya perfectamente arreglada y el otro lo tenía bien, así que bien. El primer neumotórax me dio en Alemania. No me lo diagnosticaron bien y me fui a trabajar a Barcelona y en el avión casi me muero.

Y lo dice tan tranquila…

Ya, a toro pasado, porque fue un gran susto. Tuve un colapso pulmonar. Menos mal que el vuelo era corto.

¿Y ahora se tiene que cuidar de alguna forma especial?

Después de la recuperación ya puedo hacer vida normal, porque la pleura ya se ha pegado perfectamente al pulmón. El derecho lo tengo perfectamente grapado y sellado; el izquierdo, de momento, va bien.

¿Cómo se encuentra a nivel personal? ¿Afecta la expectación de su ruptura con Chicharito?

Poco a poco. Más que la expectación, tú tienes una ruptura sentimental y lo llevas por dentro. El problema lo llevas dentro. Al final, lo que diga la gente te tiene que importar menos.

¿A qué se debió la ruptura? ¿Fue porque Chicharito no le apoyó en su enfermedad?

Efectivamente. Y eso generó otros problemas.

Lo dice con mucha entereza.

Bueno, a toro pasado, claro.

Encima, usted a punto de morir…

Estuve a punto de morir la primera vez. Luego, la segunda vez, me dio otro neumotórax en Barcelona dos meses después mientras trabajaba. Yo sabía lo que era perfectamente y le dije a mi jefe que me iba al hospital cuando acabara el programa.

¿Y él, que era el hombre con el que se iba a casar, se alejó? Qué raro.

No sé, pues pregúntaselo a él…

Hace unos días salieron publicadas unas fotos con Camila Sodi en París.

Bueno, cada uno hace su vida y cada uno tiene sus tiempos de reacción o de luto, como se quiera llamar. Si él ha rehecho su vida, que le vaya muy bonito.

En el caso de Chicharito, el tiempo de luto ha sido muy corto, ¿no cree?

Eso hay que respetarlo. Igual que se espera de uno mismo que le respeten, yo tendré que respetar los tiempos de los demás.

Porque tenían fecha de boda y todo, ¿no?

Sí, sí. Teníamos boda planeada y, evidentemente, con la ruptura, se canceló.

¿Y el vestido?

¿El vestido de boda? He tenido dos neumotórax, una operación de pulmón y una ruptura sentimental… El vestido de boda… No me ha dado tiempo.

¿Tiene algún tipo de relación con él?

No hay relación. Cero.

Bueno, lo raro sería que la mantuvieran, ¿no?

Bueno, todos cometemos fallos en las relaciones. Seguro que yo he cometido mil. No sé… Cada uno está dispuesto a aceptar unas cosas, otros no… Pues hasta ahí te puedo decir.

¿Qué ha sido lo más difícil?

La deslealtad. No me lo esperaba… ¡Me iba a casar con él!

¿Le duele verle en las revistas con su nueva pareja?

Hay que pasar página.

¿La mejor terapia para recuperarse de su ruptura sentimental es el trabajo?

La mejor terapia es la familia y los amigos.

¿Cómo lo han vivido sus padres?

Pues sufriendo cuando me han visto sufrir, claro. Tanto en la enfermedad como en la relación.

¿Preparada para volver a enamorarse o quizá es demasiado pronto?

Yo estoy muy tranquila, como estoy. De todas formas, eso no se controla. Cada uno tiene sus tiempos y tiene que llegar algo, llegará. Si no, mejor sola que mal acompañada.

Con lo guapa que es, no le faltarán pretendientes.

No te creas que hay muchos, eh (se ríe).

Pero no está cerrada al amor.

No, para nada, para nada. Sigo confiando en el amor, por supuesto.

¿Repetiría con un futbolista?

No, no, no.

¿Cuáles son sus proyectos profesionales?

Yo sigo retransmitiendo en beIN Sports, retransmitiendo los partidos de la liga. Desde Barcelona lo hago. De momento, eso. Ya veremos lo que nos depara el futuro.

¿Está reñida la moda con una profesión como la suya?

No, para nada.

Se lo pregunto porque Sara Carbonero fue muy criticada por ir siempre perfecta a los partidos de la Selección en la Eurocopa y en el Mundial de Fútbol.

Cada uno tiene sus gustos. Si un periodista deportivo, además del deporte, le gusta ir al cine u otras cosas, ¿por qué a una periodista deportiva no le va a gustar la moda?

Pero el mundo del deporte es más crítico con este tema.

Sí, porque generalmente puede ser un poco más… Digamos… Machista en ese aspecto. También habrá hombres y periodistas deportivos que les guste la moda.

Y como usted, que tiene tipazo. ¿Siempre ha estado así?

No, he adelgazado mucho después de la enfermedad.

