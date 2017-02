Histórica reventa de boletos en el Abierto Mexicano de Tenis en Acapulco

Este martes Novak Djokovic debutó con un triunfo 6-3 y 7-6 ante Klizan en el Abierto Mexicano de Tenis, que se lleva acabo en el puerto de Acapulco, donde por primera vez, el serbio deleitó con su juego a la afición mexicana.

Tras darse el anuncio sorpresivo de su venida a nuestro país, los pocos boletos que quedaban en taquilla “volaron”, pues la cartelera de ver a Rafael Nadal y Juan Martín del Potro, ya era un suculento cartel.

Para este primer duelo de “Nole” el boleto en la Zona Oro, rondaba en reventa aproximadamente en 10 mil pesos, cuando su precio original es de 565 pesos.

Los mismos revendedores ya esperan la gran final, donde aseguran que los boletos por este método alcanzarán hasta los 30 mil pesos.

Esta mañana aproximadamente 150 personas hicieron fila para poder conseguir uno de los 16 últimos boletos para ver al sueco, pero sólo nueve personas fueron los afortunados, así lo señaló Reforma.

That was one heck of a match point. 👌

Djokovic finishes his @AbiertoTelcel debut in style. https://t.co/Y7f5EbPkVz

— Tennis TV (@TennisTV) March 1, 2017