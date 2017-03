Ismael Sosa aclaró que no “pintó dedo” a la prensa, sólo se rascó

Ante la ola de comentarios que ha generado el video donde se ve a Ismael Sosa “pintar dedo” a un reportero mientras lo entrevistaban en el Aeropuerto Internacional de la CDMX, el propio jugador aclaró la situación.

Con un mensaje que aparece en su cuenta de twitter, explicó lo sucedido y dio por terminada la polémica:

“Nunca haría un mal gesto a nadie, siempre he tratado a todo el mundo con respeto. Me he rascado la boca con el dedo y se malinterpretó. No hace falta inventar”, escribió el jugador.

Hay agresión no verbal de @IsmaSosa18 a @chato_jc ? Para mí si le pinta el dedo 🖕 pic.twitter.com/wIZVy9xxOP — Gerardo Velazquez de (@gvlo2008) March 1, 2017

