“¡Basta de misoginia, basta de machismo…!”, pide el “Chicharito”

Basta de misoginia, basta del machísmo, basta de la desigualdad de género en todos los aspectos, basta del acoso a la mujer, basta de dividirnos… Somos seres humanos, somos personas, somos iguales! Debe haber RESPETO, EQUIDAD, APOYO, PAZ entre todos nosotros! Hay que amar, respetar, apoyar a todas las mujeres de este mundo. IGUALDAD para todos. No debería de haber un día como hoy porque soy de la opinión que todos los días deberíamos de festejar la inclusion de género #HeforShe •••••••••••••• Stop misogyny, stop sexism, stop gender inequality, stop dividing us. We are all human beings, we are people, we are the equal. We need RESPECT, EQUALITY, SUPPORT and PEACE among each other! Let’s love and respect women. Let’s support them in their fight for gender equality. In my opinion there’s no need for a day like this if we celeberate gender inclusion every day. #HeforShe

