Patriotas felicitan al Barcelona: “¡Bienvenidos al club de los regresos!”

A través de su cuenta de twitter, los Patriotas de Nueva Inglaterra le enviaron un emotivo tuit al Barcelona, que se recuperó de una desventaja de cuatro goles para eliminar al PSG y avanzar a los cuartos de final de la Champions League.

“Bienvenidos al club de los regresos. Felicitaciones por su increíble victoria”, fue el mensaje que apareció en el twitter de los Pats al lado de un par de fotos donde se puede ver a Rob Gronkowski junto a Lio Messi y otra de Neymar con un jersey del equipo de Nueva Inglaterra.

Y es que los actuales campeones de la NFL también vinieron de atrás para coronarse en el pasado Super Bowl ante los Falcons de Atlanta.

Welcome to the comeback club!

Congrats on an unbelievable win, @FCBarcelona! pic.twitter.com/UNnEj4wMeJ

— New England Patriots (@Patriots) March 8, 2017