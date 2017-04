Revelan las fantasías sexuales de Diego Armando Maradona

En una entrevista para el programa de radio El Show del Espectáculo, Verónica Ojeda, expareja del astro del futbol Diego Armando Maradona, reveló algunas de las fantasías sexuales del “Pelusa”.

“Sexualmente hasta el momento, nadie lo superó. Diego Maradona fue el mejor hombre que pasó por mi vida y él dice lo mismo de mí, teníamos muy buena piel, nadie lo superó”, dijo Ojeda.

“La mejor noche de mi vida fue con Maradona, estábamos en el Caribe, en una playa desierta que podías ir sólo en barco. También tuvimos relaciones en una alberca que estaba llena de gente, durante una fiesta en Colombia”, añadió.

Pero eso no es todo, pues la guapa chica reveló cuál era la fantasía sexual favorita del controvertido y legendario futbolista: “Él me pedía que me disfrazara de mujer policía, le gustan los disfraces”.

Verónica y Diego tuvieron un amorío que duró ocho años y del que surgió un hijo, el más pequeño El D10S: Diego Fernando. Actualmente, El Pelusa vive con Rocío Oliva.

