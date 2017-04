El acusado de asesinato del hincha de Belgrano defiende su inocencia

Oscar Gómez, sindicado como el instigador del asesinato de Emanuel Balbo, el hincha golpeado y arrojado desde las gradas el pasado sábado durante un partido entre Belgrano y Talleres, aseguró ser inocente y negó haberlo señalado como seguidor de este último equipo, explicó hoy su abogada.

“Mi cliente me dice que no tuvo ninguna clase de vinculación. Mi cliente está acusado de haber sido autor intelectual y no autor material. Veremos las pruebas. Yo me baso en lo que me dijo mi cliente a mí”, aseguró Mónica Pico a Radio Late.

“Me dijo que tuvo una discusión y una pelea, pero que en ningún momento lo señaló (a Balbo) como hincha de Talleres”, añadió.

Raúl Balbo, padre de la víctima, aseguró que su hijo se encontró en la tribuna con Gómez, acusado de atropellar y matar hace cuatro años a otro de sus hijos, que entonces tenía 14 años.

“En vez de él (Gómez) defenderse, solo incitó a la violencia con todos los amigos que tenía ahí agrediendo a mi hijo. Empezaron a pegarle y hacerle lo que le hicieron. Gómez llamó a todos los amigos y dijo: ‘Tírenlo a este que es hincha de Talleres’. Lo corrieron por la tribuna hasta que lo tiraron”, sostuvo.

Pico calificó hoy el asesinato de “aberrante” y también desmintió haber dicho este lunes que “Balbo se había suicidado”, como publicaron algunos medios locales.

“Jamás dije tremenda barbaridad. Jamás dije eso, jamás, jamás. Es una locura y me gustaría que lo hagan público. No sé de dónde lo sacaron ni de dónde lo tomaron. Por supuesto que hubo un asesinato“, sentenció.

La abogada explicó que Gómez aguarda en una cárcel de la provincia de Córdoba a que “se le tome declaración indagatoria” y que eso ocurrirá “en los próximos días”.

“Lo único que tengo son los vídeos y la versión que me da mi cliente de cómo sucedieron los hechos. Hay muchas pruebas que recaudar y testimonios que tomar”, añadió.

