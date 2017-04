FOTO: Tras predecir doblete de Messi, Suzy Cortez le manda candente felicitación

Parabéns ao queridíssimo @leomessi 👑 o melhor jogador do mundo pelos 500 gols pelo melhor time do mundo @fcbarcelona. #Messi #ElClásico #ForçaBarça #Messi500 🔵🔴⚽

A post shared by Suzy Cortez (@suzycortezoficial) on Apr 23, 2017 at 2:12pm PDT