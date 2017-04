“Chicharito” Hernández se puso muy activo en twitter e interactuó con sus fans

El delantero mexicano Javier Hernández decidió llevar a cabo una dinámica y por más de dos horas respondió y saludó a sus seguidores mediante la red social twitter… al parecer no tenía nada más que hacer.

“Chicharito” recibió todo tipo de mensajes desde críticos, chistes, fotografías de cuando era niño o jugaba en Chivas, preguntas sobre futbol y con paciencia respondió a todo.

Al final colgó un video agradeciendo el cariño de sus fanáticos y les mandó bendiciones.

Muchas gracias!!

Thank you very much!! pic.twitter.com/1RRFifwa3P

