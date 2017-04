Pasaron ¡siete años! para que Javier Mascherano anotara con el Barcelona

El mediocampista argentino Javier Mascherano rompió una larga racha sin anotar con el Barcelona, que data desde hace ¡siete años!, al convertir de penal el sexto tanto de los blaugrana sobre el Osasuna.

Tuvieron que pasar ¡320 partidos! para que el “Jefecito” pudiera estrenarse con la camiseta azulgrana, quien arrastraba una de las peores sequías goleadoras del futbol mundial jugando en uno de los equipos más anotadores del mundo.

Su primer gol con el Barça llegó desde el punto de penalti en un potente lanzamiento por el centro de la portería para el 6-1 sobre el Osasuna,

El último gol oficial de ‘Masche’ se remontaba a un 25 de febrero de 2010 cuando anotó en la victoria (1-3) del Liverpool ante el Unirea Urziceni rumano en la Europa League.

Mascherano's goal is even better with Titanic music. pic.twitter.com/aC59tuVCnq

