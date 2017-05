Crack del Real Madrid vuelve a cancelar boda ¡por culpa de la mafia!

Como ya saben, este verano es un verano de fichajes y salidas en el Real Madrid, pero también es un verano de bodas. Jugadores como Álvaro Morata o Lucas Vázquezpasarán por el altar. Pero se esperaba un enlace muy popular en la plantilla, que concentraría una gran cantidad de atención en el extranjero, sobre todo en Gran Bretaña. Y es que Gareth Bale tenía previsto casarse con su pareja, Emma Rhys-Jones. Y decíamos “tenía previsto” porque el futbolista ha tenido que cancelar la boda… otra vez.

Finalmente, las presiones y el estado de ansiedad permanente que se vive en la familia de la madre de las dos hijas de Bale han provocado que se aplace el evento, debido a una mafia que les está extorsionando. Todo comenzó cuando se acusó a un familiar de Emma de apoderarse de una gran cantidad de dinero, objetos de lujo y drogas, propiedad de dicha organización criminal, que ahora estaría tratando de recuperarlo a toda costa.

Recordemos que el padre de Emma Rhys-Jones está en la cárcel por un delito de estafa, y que aunque está previsto que salga de prisión este verano (Bale y Emma habían organizado todo para que pudiera asistir) las autoridades no saben cómo protegerle de la mafia. Al menos, de todo esto es de lo que se habla en distintos medios de comunicación británicos, como Daily Mail o The Sun. Un asunto muy turbio y del que Bale y su prometida no logran salir. De hecho, se ha achacado a este enorme entuerto familiar el motivo del rendimiento irregular de Gareth esta temporada con el Real Madrid.

