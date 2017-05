VIDEO: “Yo me la he co…” confesión que se le “salió” a periodista deportivo en programa en vivo

Durante el programa argentino de deportes “No todo pasa”, el periodista Flavio Azzaro por estar entretenido en su celular, no se dio cuenta que el programa ya estaba al aire cuando ya había lanzado tremenda confesión, al señalar que había tenido un encuentro intimo con la mujer del productor del programa.

Todo ocurrió en medio de una charla que se dio en la mesa del programa, cuando el ex árbitro Pablo Lunati elogió las virtudes de la esposa del productor César Merlo, pero distradio por estar en su movil, Azzaro no se dio cuenta y entró a la platica lanzando tremendo comentario fuera de lugar al decir “Yo me la he cogido”.

Al decirle sus compañeros que estaba en vivo, Azzaro reaccionó y entre risas sólo le quedó decir que “este tipo de locuras que yo comento algún día iba a pasar”.

Aquí el video del bochornoso momento.

El periodista tuvo que salir a clarar su comentario con el siguiente tuit: